قناة الناس| محمد مهنا يكشف صفات أهل الصّفة (فيديو)

قال د.محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن أهل الصفة لم يكن عندهم مال، إنما انقطعوا لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والتأدب على يديه.

أضاف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال لقائه في برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة الناس، أن النبي (ص) صلى الله عليه وسلم، جعل لأهل الصفة مكان في نهاية مسجده سقيفة اسمها الصفة، كي يبيتوا فيه، لأنهم لا مأوى لهم، وإذا فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم، ببعض الطعام، قدمه لهم فأكلوا، وإلإ فهم ناظرون لله لا يسألون الناس إلحافًا، فبدأوا يتجردوا ويدربوا نفسهم على التوكل على الله.

وأوضح أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن تدريب أهل الصفة أخذه الصوفية منهم بعد ذلك في التجريد وعدم سؤال الناسن فكان يطلق عليهم أهل الصفة الفقراء، وهم الذين نزل فيهم قول الله تعالى “واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه”.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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