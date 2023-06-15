سمير صبري: رسائل الطمأنة من الرئيس للمستثمرين تؤكد امتلاكنا لفرص متنوعة

حلل الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى، رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه محطة تحيا مصر بالإسكندرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس،:"الرئيس السيسي يقدم الخير لمصر، ويطمأن المستثمرين، ويروج لفرص الاستثمار، ورسائل الطمأنة من الرئيس للمواطنين وللمستثمرين يوضح أننا نملك فرص استثمارية متنوعة في كل المجالات".

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم بالأمس واليوم رسائل مطمئنة للمهتمين بالاستثمار، مؤكداً أن الدولة المصرية في بداية انطلاقة لتكون مركزًا إقليميًا بالمنطقة والعالم.

وأشار إلى أن افتتاح مشروعات اليوم في الاسكندرية شهد حضورا لأهم المستثمرين في العالم، متابعاً: "المستثمر الأجنبي هيتحرك بسرعة فى الاستثمار طالما شاهد ما تقدمه الدولة على أرض الواقع".