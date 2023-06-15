دبلوماسي سابق: الصدام المباشر بين روسيا و"الناتو" أمر مستبعد

قال إلكسندر زاسبكين، دبلوماسي روسي سابق، إن الصدام المباشر بين روسيا وحلف الناتو، أمر مستبعد، مشيرًا إلى أن "الناتو" لا يهتم بالمشاركة في الحرب ضد روسيا.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الخبراء الروس لا يهتمون بتصريحات "الناتو" ومن ينتصر في الحرب الأوكرانية، مؤكدًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يصرح يومًا أنهم سينتصرون، ولكنه في تصريحه الأخير اقتصر حديثه عن موازين القوى والتي ستحقق مصير المعركة.

الروس لا يريدون استباق الأحداث

وتابع أن الروس لا يريدون أن يستبقوا الأمور ويقولون إنهم سينتصرون ويعتبرون أن مثل هذه التصريحات غير مفيدة لأنها تمنع الاستنفار وهو مطلوب في الداخل والجبهة، مؤكدًا أن روسيا على يقين أن "الناتو" سيقدم كل الأسلحة إلى أوكرانيا.