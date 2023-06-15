الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث استراتيجي: دعم "الناتو" العسكري لأوكرانيا حولها من الدفاع للهجوم

العملية العسكرية
العملية العسكرية الروسية

قال أحمد عليبة، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العملية العسكرية الروسية كانت مفاجئة كبيرة لأوكرانيا.

وأضاف “عليبة” خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا كانت تعتمد على أسلحة الاتحاد السوفيتي القديمة، حتى الإمدادات العسكرية التي قدمت لها، كانت تعتمد على قدرات الأفراد، وذلك مقارنة بالقدرات الروسية.

وتابع: في المرحلة الحالية بدأ “الناتو” في تقديم  الدعم العسكري المتطور لأوكرانيا ووصل الأمر لتسليمها منظومة "باتريوت"، وكانت التحديات باعتماد روسيا على الطائرات الإيرانية بدون طيار. 

روسيا كانت هي المهاجم والدفاعات الأوكرانية ضعيفة

وأشار إلى أن روسيا كانت هي المهاجم والدفاعات الأوكرانية كانت ضعيفة وتحتاج للدعم وهذا ما شكل عبئًا على الجانب الأوروبي والذي لم يستطع تلبية كل الاحتياجات الأوكرانية، ولذا كان هناك استهلاك عالي جدًا للسلاح وكل مرحلة كانت أوكرانيا تتعرض لهجوم كبير.

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