الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال الكشكى: بالرغم من التحديات العالمية إلا أن مصر تبنى وتتقدم

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال جمال الكشكي، الكاتب الصحفي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع المواطن أولى أولوياته القصوى، ولهذا تحرص القيادة السياسية على تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطن المصري الذي عانى من التهميش لسنوات عدة.

 تحديات الدولة المصرية

وأكد جمال الكشكي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية استطاعت الخروج من أزمات عدة بداية بأزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وعلى الرغم من تلك الأزمات إلا أن الدولة كانت تتجه نحو التنمية.

 المشروعات التنموية

وتابع: "الرئيس السيسي يحرص كل الحرص على عرض جولاته التفقدية في محافظات مصر عند افتتاح المشروعات التنموية الجديدة، وهذه الجولات تؤكد أنه بالرغم من التحديات العالمية إلا أن الدولة المصرية تبني وتتقدم".                 

الصحفي جمال الكشكي السيسي اكسترا نيوز المشروعات التنموية تحديات الدولة المصرية

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