مبابي: البقاء مع باريس سان جيرمان "اختياري الوحيد"

تحدث كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مسألة طلبه عدم تمديد عقده مع ناديه.

وأرسل مبابي خطابًا لإدارة نادي باريس سان جيرمان أخبرهم فيه برغبته في عدم تفعيل شرط تمديد العقد بينهما لعام إضافي، لرغبته في الرحيل عن النادي بحلول صيف 2024.

وانفجرت التقارير الصحفية منذ الكشف عن الخطاب المذكور من مبابي لإدارة النادي الباريسي، وتحدثت أغلبها عن اقترابه من الانتقال لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تلقى مبابي سؤالًا حول سبب رغبته في الرحيل عن باريس أثناء تواجده في مؤتمر صحفي ضمن فعاليات معسكر منتخب فرنسا للتوقف الدولي، قائلًا: "لقد أجبت على هذا السؤال من قبل، هدفي كان البقاء مع باريس وهذا هو الاختيار الوحيد بالنسبة لي في الوقت الحالي، وأتمنى أن يكون السؤال المقبل عن المباراة، أنا قائد الفريق".

وأضاف:" لا أظن أن خطاب قد يقتل شخص أو يسيء إليه، ولكن لا يمكننا التحكم في ردود الأفعال وهذا لا يهمني".

وواصل: "تفسير لماذا سأستمر بدون تمديد عقدي؟ لا يوجد شيء لشرحه الناس بإمكانهم الحديث والانتقاد، أنا أعرف لماذا أفعل ما أفعله ولماذا أقول ما أقوله والناس ليس لديهم جميع المعلومات".