مصطفى بكرى: ما يحدث فى مصر نقلة نوعية غير مسبوقة على جميع المستويات

علق الإعلامي مصطفى بكري، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة تحيا مصر وأعمال تطوير ميناء الإسكندرية.

وقال خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الخميس، إن ما حدث في مصر نقلة نوعية غير مسبوقة على جميع المستويات.

وأضاف أن البعض يريد أن يلتقط أي عبارات أو معلومات؛ ليصنع منها حكاية أو أكذوبة على الشعب المصري، موضحًا أن تقدير صندوق النقد الدولي حول خسائر عام 2011 غير دقيق.

وأشار إلى أن هناك أطرافا تريد إنهاء دور مصر على كل المستويات، وأهمها في المحيط الإقليمي، موضحًا أن البلد مستهدفة والمؤامرة من كل اتجاه، متابعًا: "الناس كلها لازم تفهم البلد مستهدفة ولغة الإثارة والفتنة والتحريض معروفة، وأجهزة الاستخبارات فاهمة إزاي تأخد الشارع لمساحة الفوضى".

وأكمل: "وعن الرئيس السيسي، نحن أمام قائد وطني ورجل يعمل ليلًا نهارًا وأمام إنسان يعرف تمامًا مشكلة شعبه، ورجل يبني دولة لكن حظه وحش، كنا مرتاحين، وماشيين في معدل نمو كويس بس جت كورونا نزلتنا لأقل من 3.2 في معدل النمو، وبعدها الحرب الروسية".