الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السبت المقبل .. انطلاق نهائي الدوري المصري للجولف 2023 في مدينتي

جريدة الدستور

تنطلق بعد غد السبت 17 يونيو فعاليات نهائي الدوري المصري للجولف 2023 في نادي مدينتي للجولف للعام الثانى على التوالي، بالتعاون بين الاتحاد المصري للجولف ومجموعة طلعت مصطفى . ويشارك في البطولة 80 لاعباً يمثلون أكبر 10 أندية للجولف في مصر ، منها أندية مدينتي وسبورتنج والجزيرة وبالم هيلز ونيو جيزة واليجريا والسخنة ودريم لاند .
 
يُشار إلى أن نادي مدينتي للجولف يستضيف العديد من البطولات المحلية والدولية، كان أبرزها بطولة سلسلة الجولة الأسيوية "الأشيان تور" ، أول بطولة عالمية للجولف تقام في مصر، وبطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجولف "مينا تور". وحصد نادي مدينتي للجولف جائزة أفضل ملعب جولف في مصر لعامي 2021 و 2022 والصادرة عن مؤسسة  World Golf Awards .
 


وصمم نادي مدينتي للجولف ، روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من 270 ملعب جولف في حوالى 40 دولة، وصُنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم. وتدير شركة ترون العالمية Troon نادي مدينتي للجولف، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم . وأقيم ملعب جولف مدينتي على مساحة 420 ألف متر مربع ويضم 18 حفرة.
 
ويأتي تنظيم نهائي دوري الجولف 2023 في نادي مدينتي للجولف في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على استضافة كبرى البطولات لمختلف الألعاب الرياضية ، ولتصبح مدينتي مقصداً للبطولات الرياضية المحلية والدولية .

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