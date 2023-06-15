كواليس قتل شاب لصديقه بالسلام

قررت نيابة السلام حبس المتهم بقتل شاب طعنا باستخدام سلاح أبيض خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية "قسط جمعية" بينهما في منطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا مفاده وقوع مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة قسم شرطة السلام.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطعن نافذ بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو شخص على خلاف مالي مع الضحية، وبيوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم باستلال سلاحا أبيض وسدد طعنة نافذة للضحية أسقطته قتيلًا وسط بركة من الدماء حوله.

وعقب تقنين الإجراءات، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.