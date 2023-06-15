رئيس البرلمان العربى يؤكد أهمية تعزيز التضامن العربى الإفريقى لمواجهة التحديات

خلال لقائه رئيسة برلمان تنزانيا

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عمق العلاقات العربية الإفريقية، لا سيما وأن دول القارة الإفريقية تمثل العمق الاستراتيجي الأول للدول العربية، داعيًا إلى ضرورة تعزيز العلاقات العربية الإفريقية على جميع المستويات، وأهمية التضامن والتكاتف فيما بينهما، لتعزيز قدرتهما على مواجهة التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاء "العسومي" بـ"تولييا أكسون"، رئيسة برلمان جمهورية تنزانيا، على هامش أعمال المؤتمر البرلماني الدولي حول حوار الأديان الذي يعقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية في الفترة من 13 إلى 15 يونيو الجاري.

وأعرب العسومي عن حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، وحشد الدعم المتبادل للقضايا ذات الاهتمام المشترك في كل المحافل الدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ومن جهتها، أوضحت رئيسة برلمان جمهورية تنزانيا أنها تنوي الترشح لمنصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وتعول على الدعم العربي لهذا المنصب رفيع المستوى، مشددة على أن فوزها بهذا المنصب سوف ينعكس إيجايًا على قضايا الدول الإفريقية والعربية داخل أكبر محفل برلماني دولي.

واتفق الجانبان على برامج عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات العربية الإفريقية، خاصة على المستوى البرلماني، فضلًا عن تبادل الخبرات والتنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك، والدعم المتبادل لهذه القضايا في المحافل الإقليمية والدولية المختلفة.

وخلال كلمته بمؤتمر حوار الأديان الذي يعقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية في الفترة من 13 إلى 15 يونيو الجاري، جدد عادل بن عبدالرحمن العسومي الدعوة إلى المبادرة التي دعا إليها خلال مشاركته في منتدى مجموعة العشرين للحوار بين الأديان، الذي استضافته مدينة بولونيا الإيطالية في سبتمبر عام 2021م، بشأن تأسيس منصة برلمانية عالمية للحوار بين الأديان، بحيث تتضمن برامج وأنشطة لتأهيل وبناء قدرات البرلمانيين في هذا المجال، مضيفًا أن البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة لقضية الحوار بين الأديان، ويعتبرها المدخل الأساسي لتحقيق التقارب والتفاهم وتعزيز العلاقات بين الشعوب المختلفة.