الصافى عبدالعال: جولة السيسى بالبحيرة والإسكندرية دفعة هائلة لـ"حياة كريمة"

قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن الجولات التفقدية للرئيس السيسي في البحيرة والإسكندرية، رسالة بمدى شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي وإحساسه بالمواطن المصري، وانتصاره لحق الوطن في تنفيذ مشاريع ضخمة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن زيارة الرئيس السيسي لقرية الأبعادية ضمن قرى مبادرة حياة كريمة دفعة هائلة وجادة للمبادرة بكل ما تعنيه الكلمة، كما أن توقفه خلال الزيارة، مع حشد من الأهالي والقائمين على مبادرة "ازرع"، وخلال تفقده أعمال مبادرة "حياة كريمة" بقرية الأبعادية، وحرصه على الحديث معهم للاطمئنان على أحوالهم ومردود المشروعات التنموية التي شهدتها القرية على حياتهم المعيشية لمسة إنسانية كبيرة من جانب الرئيس، وحرص بالغ ومستمر، على الاستماع للمواطنين مباشرة والاطمئنان على جودة الخدمات بالوحدة الصحية في قرية الأبعادية بالبحيرة، واستماعه كذلك لشرح مفصل عن جهود الوحدة والخدمات الطبية المقدمة لأهالي المنطقة.

و تابع عضو مجلس النواب، أن افتتاح السيسي مشروعات حياة كريمة من قرية الأبعادية، خطوة جديدة وهامة، ضمن استكمال جهود الدولة في توفير أفضل سبل الحياة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وتدشين الجمهورية الجديدة في البلاد. كما أن مبادرة حياة كريمة واحدة من أكبر المبادرات الإنسانية لإصلاح الريف المصري في العالم.

واختتم نائب الإسكندرية بأن عمليات التنمية التي تتم على مستوى الجمهورية، سيكون لها تأثير إيجابي كبير لدعم الاقتصاد الوطني، وقدرة على تجاوز كل الأزمات العالمية بفضل التكاتف بين أبناء الشعب المصري مع الدولة المصرية تحت قيادة السيسي، فالسيسي قائد لحمة وطنية هائلة من أجل مصر.

وزار أمس الأربعاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور لافتتاح عدد المشروعات التنموية والخدمية ضمن مبادرة "حياة كريمة".