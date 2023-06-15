الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الصافى عبدالعال: جولة السيسى بالبحيرة والإسكندرية دفعة هائلة لـ"حياة كريمة"

النائب الصافي عبد
النائب الصافي عبد العال

قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن الجولات التفقدية للرئيس السيسي في البحيرة والإسكندرية، رسالة بمدى شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي وإحساسه بالمواطن المصري، وانتصاره لحق الوطن في تنفيذ مشاريع ضخمة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن زيارة الرئيس السيسي لقرية الأبعادية ضمن قرى مبادرة حياة كريمة دفعة هائلة وجادة للمبادرة بكل ما تعنيه الكلمة، كما أن توقفه خلال الزيارة، مع حشد من الأهالي والقائمين على مبادرة "ازرع"، وخلال تفقده أعمال مبادرة "حياة كريمة" بقرية الأبعادية، وحرصه على الحديث معهم للاطمئنان على أحوالهم ومردود المشروعات التنموية التي شهدتها القرية على حياتهم المعيشية لمسة إنسانية كبيرة من جانب الرئيس، وحرص بالغ ومستمر، على الاستماع للمواطنين مباشرة والاطمئنان على جودة الخدمات بالوحدة الصحية في قرية الأبعادية بالبحيرة، واستماعه كذلك لشرح مفصل عن جهود الوحدة والخدمات الطبية المقدمة لأهالي المنطقة.

و تابع عضو مجلس النواب، أن افتتاح السيسي مشروعات حياة كريمة من قرية الأبعادية، خطوة جديدة وهامة، ضمن استكمال جهود الدولة في توفير أفضل سبل الحياة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وتدشين الجمهورية الجديدة في البلاد. كما أن مبادرة حياة كريمة واحدة من أكبر المبادرات الإنسانية لإصلاح الريف المصري في العالم.

واختتم نائب الإسكندرية بأن عمليات التنمية التي تتم على مستوى الجمهورية، سيكون لها تأثير إيجابي كبير لدعم الاقتصاد الوطني، وقدرة على تجاوز كل الأزمات العالمية بفضل التكاتف بين أبناء الشعب المصري مع الدولة المصرية تحت قيادة السيسي، فالسيسي قائد لحمة وطنية هائلة من أجل مصر.

وزار أمس الأربعاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور لافتتاح عدد المشروعات التنموية والخدمية ضمن مبادرة "حياة كريمة".

أعمال مبادرة حياة كريمة الإسكندرية الخدمات الطبية المقدمة الجولات التفقدية الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات التنموية الصافي عبد العال

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يتابع عمليات الشحن والتفريغ لمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض

الرئيس السيسى يتفقد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

مزود بأحدث التقنيات.. رئيس "كهرباء القناة" يتفقد مركز خدمة عملاء ذوى الهمم 

السبت.. قائمتان تتنافسان في انتخابات الغرفة التجارية بالغربية

إزالة أحواض الأرز بمركز الداخلة حفاظًا على المخزون الجوفى للمياه بالوادى الجديد

الرئيس السيسى يشهد مراسم رفع علم مصر على السفينة وادى الملوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى