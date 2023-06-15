ممثل حزب "صوت الشعب": الحوار الوطني فرصة لإعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمارات العالمية

قال محمد سعيد، أمين العمل الجماهيري في اللجنة المركزية بحزب صوت الشعب، على هامش جلسة الحوار الوطني المهتمة بملف الرعاية الصحية، وريادة الشباب للأعمال، إن جلسات الحوار الوطني اليوم، حملت على عاتقها تهيئة الفرص الاستثمارية لدعم ريادة الشباب سواء المصري أوالعربي.



وتابع “سعيد” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مخرجات الحوار الوطني تساهم في تحسين الصورة الاستثمارية للشباب المصري، وتسمح بخلق فرص استثمارية كبيرة، تضع مصر في مكانتها الطبيعية على الخريطة الاستثمارية العالمية

وبدأت منذ قليل، جلسات لجنة الصحة بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، لمناقشة ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلى.

كما تناقش جلسات الحوار الوطني، قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي.يذكر أن جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطنى، الذى بدأ الأحد الماضي، تضمن مناقشات حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وموضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.