الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح جريمة مقتل سيدة الأزبكية

كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة

أمرت جهات التحقيق بالأزبكية، اليوم الخميس، بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح جريمة مقتل سيدة على يد زوجها بعدة طعنات بسلاح أبيض، للوقوف على ملابسات الحادث، كما أمرت باستدعاء شهود عيان حول الواقعة للاستماع لأقوالهم. 

وكشف التحريات التي أجرتها مباحث قسم شرطة الأزبكية، أن الضحية كانت هاربة من زوجها برفقة ابنتها بسبب سوء معاملة الزوج لها.

وأضافت التحريات أن المجني عليها توجهت لمنطقة الأزبكية وكانت تستجدي المارة بالشارع للانفاق على ابنتها وتصادف مرور زوجها وعندما اقترب منها وحاولت الهروب منه قتلها بسكين.

وشهدت منطقة الأزبكية واقعة بشعة عندما أقدم عامل على قتل زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما وتم القبض عليه.

وتلقت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن القاهرة، بلاغا شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة مقتولة بطعنات.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات اسرية حيث نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن القتيلة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على القاتل، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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