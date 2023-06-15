إصابة 4 أشخاص فى انقلاب "ميكروباص" على الطريق الصحراوى بالبحيرة

أصيب، اليوم الخميس، 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا بهذا الحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 70 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى دائرة محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد، لإسعافهم وتلقى العلاج الطبى العاجل.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.