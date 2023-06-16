الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

النتيجة برقم الجلوس من هنا.. رابط بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية

ارتفعت معدلات بحث الطلاب وأولياء الأمور عبر محرك البحث "جوجل" عن موقع بوابة نتائج التعليم الفني، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية عام 2023 برقم الجلوس.

وتوفيرًا للمجهود على الأهالي والطلاب نقدم لكم من خلال هذه السطور رابط بوابة التعليم الفني لقدرة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية فور اعتمادها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

رابط بوابة التعليم الفني

يتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم من خلال الدخول على بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في جميع المحافظات بالدخول عبر بوابة نتائج التعليم الفني من هنــا .

ثم يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب، وتحديد محافظة الإقامة.

ويليه خطة تحديد نوع الدبلوم الفني سواء كان صناعي، أو زراعي، أو تجاري، أو فندقي.

ويتم كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته في الخانات المحددة لذلك.

ثم إدخال بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.

وأخيرا يتم كتابة رقم جلوس الطالب الخاص به، والضغط على كلمة استعلام.

رابط بوابة التعليم الفني

جدير بالذكر أن نتائج طلاب الدبلومات الفنية للعام 2023، تظهر من جانب كل مديرية تعليمية على حدا، ويتم ذلك في الوقت الذس تحدده الإدارة كما هو معتاد في الأعوام الماضية، ومن ثم بعدها مباشرة يتم إدراج نتائج الطلاب بشكل إلكتروني، حيث يتاح الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فقط عبر رابط بوابة التعليم الفني.

وانتهى الطلاب يوم الخميس الماضي الموافق 8 يونيو 2023، من أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية لجميع التخصصات صناعي، زراعي، تجاري، و فندقي، داخل 2542 لجنة امتحانية موزعين على جميع الإدارات والمدارس بكافة أنحاء الجمهورية.

الفني بوابة نتائج التعليم الفني نتيجة الدبلومات نتيجة الدبلومات الفنية رابط بوابة التعليم الفني وزارة التربية والتعليم

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