توقيع عقود احتضان 22 مشروعا ناشئا بحاضنة أعمال مسار جامعة سوهاج

نظمت حاضنة أعمال مسار بجامعة سوهاج، حفل توقيع عقود الاحتضان لـ٢٢ مشروعا ناشئا لشباب وفتيات محافظة سوهاج، ضمن دورة الاحتضان الثانية التي تنفذها الحاضنة بالتعاون مع إنرووت للتنمية وبتمويل من الحكومة الهولندية، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال أن دورة الاحتضان تستمر لمدة 4 أشهر وتهدف بنهايتها إلى تخريج عدد ٢٢ شركة ناشئة تضيف قيمة للاقتصاد المحلى، وتعمل علي توفير فرص عمل للشباب بالمحافظة.

وأعرب عبدالخالق عن سعادته بالدور الذي تقوم به حاضنة مسار في التمكين الإقتصادي للمرأة، حيث إن المشروعات المحتضنة وعدد ١٣ مشروع تقودها فتيات، والذي يعكس قدرة الفتاة الصعيدية على المثابرة ومواجهة الصعاب من أجل المشاركة في مسيرة التنمية بالوطن.

وأضاف رئيس الجامعة أن المشروعات المحتضنة تم اختيارها من ضمن ٣٠٠ مشروع تقدم به الشباب عبر عدة مراحل من الاختيار، ما يعكس الإقبال الشديد للشباب على المشروعات الريادية، والذي يأتي انعكاساً للمجهودات التي تبذلها الدولة المصرية في دعم ريادة الأعمال وتنمية الصعيد.

وأوضح الدكتور أشرف عكاشة، مدير حاضنة مسار بالجامعة، بأن مجالات المشروعات المحتضنة تتنوع بين المجالات الصناعية والمشغولات اليدوية بعدد ٦ مشروعات لكل منهما، بالإضافة لـ٤ مشروعات في مجال التطبيقات الإلكترونية و٤ أخرى في مجال الخدمات.

وأشار عكاشة إلى أن دورة الأحتضان الثانية تتميز بتطبيق الاحتضان الافتراضي لأول مرة عن طريق منصة إلكترونية، حيث يمكن للشباب أصحاب المشروعات المحتضنة من خلالها الحصول على التدريبات والتواصل مع المدربين الموجهيين الفنيين والفريق الأستشارى للحاضنة، إلى جانب بعض التدريبات والفعاليات التي تتم وجهاً لوجه داخل الحاضنة، من اللقاءات المباشرة مع فريق الدعم الفني بالحاضنة، ما يأتي مواكباً للتطور وظهور جيل جديد من الحاضنات الأفتراضية، كما يوفر أيضاً الكثير من الجهد للمشروعات المحتضنة.

وذكر الدكتور أشرف عكاشة، أن برنامج الاحتضان يتضمن حصول المشروعات المحتضنة على تدريبات فنية في المجالات المختلفة مثل عمل دراسات السوق والدراسات المالية والقانونية وتطوير المنتج، بالإضافة إلى خدمات التشبيك مع جهات التمويل المختلفة والزيارات الميدانية لربط المشروعات بالأسواق، كما يمكن للمشروعات المحتضنة خلال فترة الاحتضان استخدام مقر وإمكانيات حاضنة مسار مساحة عمل مشتركة لعقد اجتماعات فريق المشروع ومقابلة العملاء.