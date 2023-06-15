الرئيس السيسى يتابع عمليات الشحن والتفريغ لمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي لأرصفة محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض لمتابعة عمليات الشحن والتفريغ والتحميل، وذلك خلال جولته التفقدية للمحطة.

وكان بدأ التشغيل التجريبى للمحطة فى فبراير 2023، حيث توالى استقبال السفن العملاقة بحمولات تصل إلى 24 ألف حاوية، وتم إنشاؤها برأسمال مصرى 100% والتى تعمل بها أيادٍ عاملة مصرية بنسبة تزيد على 95%، وتوفر المحطة حوالى 1500 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة للقيام بأعمال استقبال السفن وأعمال تفريغ الحاويات باستخدام أوناش الرصيف العملاقة الجديدة ونقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول.