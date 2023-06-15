الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الرئيس السيسى يستمع لشرح حول تفاصيل تشغيل محطة تحيا مصر

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشرح حول تفاصيل تشغيل محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، وذلك خلال جولته التفقدية التي أجراها خلال افتتاحه للمحطة بمدينة الإسكندرية.

وكان أكد الرئيس السيسي، خلال حديثه في افتتاح المحطة، أنه حتى يكون ميناء الإسكندرية بهذا الشكل ويكون درة مصر، تم إنفاق الكثير من الأموال حتى تتم فقط تسوية الموضوع، منوهًا بأنه حتى يتم التحدث عن محور لوجستي من السخنة إلى الإسكندرية هناك تفاصيل كثيرة جدًا تم تنفيذها، منها طريق السخنة، الذي يتم تنفيذه لخدمة الميناء.

وقال الرئيس السيسي "يجب أن يعرف المصريون قيمة الدولة، وأنها ليست مجرد مأكل ومشرب فقط، فالدولة شيء آخر، لذلك كان من الضروري أن أتحدث في ذلك".

وأكد الرئيس السيسي أهمية المنطقة اللوجستية المتكاملة بحوض المتراس، التي ستشهد بعض الصناعات للدولة والشركات الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة ستشهد قيام بعض الدول الصناعية الكبرى بتنزيل منتجاتها فيها من أجل تسويق بعضها والبعض الآخر يتم تغليفه وتنظيمه لنقله عقب ذلك في مراكب ذات حمولة صغيرة.

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