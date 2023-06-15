رئيس "رياضة البرلمان" يشيد بجهود الدولة لتمكين الشباب

توجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعوته للحوار الوطني، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتمكين الشباب وخاصة في الفترة بعد 2014، حيث يوجد مساعدين وزراء ومساعدين محافظين من الشباب الذين أثبتوا أنفسهم بكل كفاءة.

وقال خلال كلمته بمناقشة قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال والمدرجة على لجنة الشباب في الحوار الوطني، إنه لدينا ثروة قومية خارج مصر، حيث يوجد 12 مليون مصري بينهم 7 ملايين شاب يجب الاستفادة منهم.

وذكر أن هناك نماذج مصرية ملهمة في ريادة الأعمال والمشروعات المختلفة، والأمر يتطلب التواصل بشكل كبير معهم، وهذا ما تسعى له وزارة الهجرة، ولكن يجب التواصل بشكل أكبر معهم للاستفادة من خبراتهم وتعليمهم ومشروعاتهم الملهمة.

كما تقدم بعددٍ من التوصيات أبرزها تعزيز التنسيق بين كل المؤسسات البحثية، وإطلاق مبادرة لريادة الأعمال وإنشاء معهد افتراضي لريادة الأعمال، ووضع دليل تنظيمي حول عمل حاضنات الأعمال، مؤكدًا ضرورة خروج قانون المصريين للخارج.

وتابع: "ليس لدينا في مصر قانون للشباب بل قانون لتنظيم الهيئات الشبابية".