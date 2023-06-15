الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يشيد بتفعيل منظومتى المواصفات القياسية وحوكمة الاستيراد

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تفعيل منظومتي المواصفات القياسية وحوكمة الاستيراد على منظومة "ACI"، وذلك للسماح بدخول السلع إلى البلاد، التي تم تفعيلها بداية من تاريخ 16 أبريل 2022، على منظومة التسجيل المسبق للشحنات، مشيدا بالعمل بنظامها.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس: "موضوع الحوكمة والعل وفق نظم إلكترونية هتخليكم تشوفوا الموضوع كويس أوي".

وأضاف: "إحنا كنا شايفين الأربعة بنود من خلال المنظومة الإلكترونية، هل ينطبق عليهم المعايير والشروط أم لا"، مشيرًا إلى شطب 10 موردين أجانب لم تنطبق عليهم الشروط والمعايير الأوروبية والأمريكية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة ACI حوكمة الإستيراد افتتاح محطة تحيا مصر ميناء الإسكندرية

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