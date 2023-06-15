وزير النقل: ميناء العريش من أهم الموانئ على البحر المتوسط

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن شركة الجسر العربي للملاحة تتنقل بعبارات من العقبة إلى طابا ونويبع، ثم يتم التحرك برا بالصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة وكل دول أوروبا عبر هذا الخط بهدف تعظيم التجارة والربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لخدمة الأشقاء في منطقة الخليج العربي والأردن والعراق بالتحديد لنقل كل صادراتهم من خلال الموانئ المصرية إلى كل دول أوروبا.

وأوضح وزير النقل أن ميناء العريش من أهم الموانئ المصرية على البحر المتوسط وله أهمية قصوى في الاهتمام به والتنفيذ، حيث تم تنفيذ رصيف بضائع عامة 250 مترا ورصيف بضائع رقم 2 بمساحة ألف متر كما تم البدء في رصيف آخر متعدد الأغراض 915 مترا ورصيف صب جاف بمساحة 500 متر، بالإضافة إلى تنفيذ حاجز أمواج شرقي للتأمين.

وتابع أن الميناء يحتوي على رصيف بطول ألف متر يسمى بالرصيف السياحي للمراكب الكبيرة "الكروز"، مبينا أن تم تنفيذ توجيه الرئيس السيسي بتعظيم سياحة اليخوت في مصر حيث يستطيع أي شخص حول العالم الدخول إلى مصر باليخت الخاص به من خلال التسجيل على منصة قطاع النقل البحري، ومنصة سياحة اليخوت ويستطيع خلال 30 دقيقة الحصول على تصديق بالدخول.

وقال وزير النقل إنه سيتم العمل على إنشاء خطة سكك حديد بطول 355 كيلومترا من بئر العبد الجديد إلى العريش إلى طابا، مشيرا إلى أنه تم إزالة خط السكة الحديد الذي كان يربط شرق قناة السويس أثناء عملية الحفر لقناة السويس الجديدة.

وأضاف أنه تم إنشاء ممر جديد بطول 640 متر حتى يتم التمكن من المرور إلى غرب القناة وذلك من أجل ربط سيناء بالدلتا والقاهرة، مشيرا إلى تطوير ممر جرجوب السلوم الذي يبدأ من البحر المتوسط وينتهي في ميناء السلوم البري على الحدود الدولية مع ليبيا الشقيقة وذلك للربط بينهما.

وأكد وزير النقل أن منفذ السلوم البري الذي يعد أكبر ميناء في مصر يبلغ مساحته حوالي 286 فدانا، مشيرا إلى وجود 7 موانئ برية في مصر تقع على الحدود الغربية والحدود الشرقية وعلى الحدود الجنوبية مع دولة السودان الشقيقة.

وشدد على أنه تم تطوير منفذ السلوم البري بإسناد إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حتى يتواكب مع زيادة حركة التجارة بين مصر وليبيا، مشيرا إلى أن ميناء السلوم يحتوى على 41 مبنى و400 ألف متر مربع طرق خرسانية وأسفلتية تضم كافة الشبكات من مياه وصرف صحي وكهرباء ومحطة معالجة المياه ومحطة أخرى لتحلية مياه البحر.

وتابع أنه بتوجيه من الرئيس السيسي تم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في المنفذ من أجل جعل الميناء متكامل يعتمد على المرافق الذاتية الموجودة فيه بدون اللجوء إلى خدمات من خارج الميناء، مشيرا إلى أن الميناء يضم منطقة لوجستية داخلية على مساحة 21 فدانا تضم مخازن لتخزين كافة المنتجات التي يتم تصديرها إلى ليبيا.

وأوضح وزير النقل أن الميناء يضم أيضا مبنى يحتوى على ثلاجات خاصة بالتبريد والتجميد من أجل حفظ الخضروات والفواكه من التلف مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، كما يضم المنفذ أيضا على منطقة لوجستية رئيسية على مساحة 700 فدان التي تم طرحها على مستثمرين في 3 مكاتب استشارية عالمية ومن المتوقع تسليم التصميمات النهائية قبل عيد الأضحى المبارك.