الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل غرقًا في ترعة بالشرقية

غرق طفل
غرق طفل

لقي طفل مصرعه؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة بقرية تابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى فى مستشفى منيا القمح المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزى بوصول الطفل س إ ن، 3 سنوات، مقيم بمركز منيا القمح، جثة هامدة ادعاء حادث غرق.

وتبين من التحريات الأولية مصرع الطفل غرقًا فى ترعة بقرية تابعة لمركز منيا القمح، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى فى مستشفى منيا القمح المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراء القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

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