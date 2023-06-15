بعد الخروج من دوري الأمم الأوروبية.. كومان يفشل في الاستحقاق الأول مع هولندا

فشل الهولندي رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، في تكرار ما أنجزه خلال قيادته الفنية لهولندا في الولاية الأولى في بطولة دوري الأمم الأوروبية، بخروجها من دور قبل النهائي على يد منتخب كرواتيا إثر خسارتها بنتيجة كبيرة 2 – 4.

- هولندا مع فان خال

وكان كومان قد تسلم المسئولية الفنية لهولندا من الهولندي الآخر لويس فان خال متصدرا، المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات منها انتصاران على كل من منتخب بلجيكا، ومنتخب ويلز، وانتصار وحيد على منتخب بولندا، وتعادل وحيد مع بولندا بنتيجة إيجابية هدفين لمثلهما في الجولة الثالثة.

وكانت هولندا المنتخب الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة في دور المجموعات كما أنه الأكثر جمعها نقاطا، والأقوى هجوما بـ14 هدفا، وبالرغم من ذلك هدافه هو ممفيس ديباي الذي لم يسجل سوى 3 أهداف.

وبهذا الاقصاء فشل كومان في الاستحقاق الأول له بعد عودته إلى تدريب هولندا من جديد.

- الولاية الأولى لكومان

بينما في الولاية الأولى تمكن كومان من قيادة هولندا إلى المباراة النهائية في دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى في موسم 2018 – 2019 وخسرتها أمام منتخب البرتغال بنتيجة هدف نظيف.

وقبلها في دور المجموعات احتلت مقدمة المجموعة الأولى بـ7 نقاط حصدتها من انتصارين على منتخبي ألمانيا، وفرنسا، وتعادل واحد مع ألمانيا بنتيجة إيجابية هدفين لكل منهما في الجولة السادسة، وهزيمة واحدة على يد فرنسا بنتيجة 1 – 2 في الجولة الثانية، وفي دور الأربعة تجاوزت منتخب إنجلترا بالتغلب عليه بنتيجة 3 – 1.

- هولندا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024

وليست الرباعية الأولى التي تتلقاها هولندا تحت قيادة فنية من كومان في الولاية الثانية، إذ كانت الرباعية الأولى على يد فرنسا لكنها كانت دون رد في الجولة الأولى في المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024، وفي الجولة الثانية فازت هولندا على منتخب جبل طارق بـ3 أهداف دون مقابل.

وبالرغم من أن هولندا تحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب اليونان الذي يحل وصيفا إلا أن هولندا تستطيع أن تتخطى هذه المجموعة، وتتأهل إلى بطولة أمم أوروبا بصفتها ثانية، وهذا هو الأوقع، وهذه المجموعة تضم منتخبا خامسا هو أيرلندا.

إذن في الولاية الثانية لكومان لعبت هولندا 3 مباريات رسمية، ولم تفز سوى في مباراة، وتلقت هزيمتين.