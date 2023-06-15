الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خلال افتتاح محطة "تحيا مصر" بالإسكندرية..

الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "بوابات الخير"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا بعنوان "بوابات الخير"، وذلك خلال افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أشكر الفريق كامل ووزارة النقل وكل أجهزة الدولة اللي شاركت معانا في إننا نشوف اللي بنشوفه، ومش هيفوتني أن أرحب بكل الضيوف الموجودين معانا من الشركات العالمية".

وأضاف: "أنتم مرحب بكم في مصر ومستعدين نتعاون معكم تعاون جاد ومخلص من أجل العمل والتنمية لنا ولكم ومن أجل الفائدة لنا ولكم، إحنا في مصر جادين جدًا في كل شيء نعرضه عليكم وفي كل التزام نلتزم به أمامكم، أهلًا وسهلًا بكم، وسعداء إنكم موجودين معانا، ومتشرفين إنكم موجودين معانا، وبنتعلم منكم".

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