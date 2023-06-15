"صناعة الحبوب": ارتفاع معدلات توريد القمح لأكثر من 3.6 مليون طن

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المحاسب النائب طارق حسانين، عن استمرار توريد القمح المحلى من المزارعين لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية حتى شهر أغسطس، خاصة بعد توجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصرى وزيادة سعر توريد القمح المحلي إلى 1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع معدلات التوريد لأكثر من 3 ملايين و400 ألف طن قمح محلى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين، بجانب توريد 200 ألف طن قمح محلى صب “ديورم ط” لمصانع المكرونة بتصريح من وزارة التموين، ليصل إجمالي القمح المحلى الذى تم توريده لصالح وزارة التموين وأيضا لمصانع المكرونة لأكثر من 3 ملايين و600 ألف طن، منذ بداية الموسم في منتصف أبريل الماضى وحتى الآن.

وقال رئيس الغرفة، إن نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في الحد من هدر الأقماح وأيضا سيساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي خاصة خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي، حيث تم زيادة السعات التخزينية وفقا للمحافظات أكثر إنتاجية للأقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية فى مناطق مثل شرق العوينات والصبغة والعملين وأيضا إماكن زراعة الأقماح، مؤكدا أن مخزون القمح لدى وزارة التموين يكفى لأكثر من 6 أشهر.

وأشاد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس الغرفة، بقرار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار فتح موسم توريد القمح المحلى من المزارعين حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، ما يؤكد حرص الوزارة على توريد أي كمية قمح محلى من المزارعين طوال فترة الموسم كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يحرص دائما على الاهتمام بالمزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لسد فجوة الاستيراد من الخارج، لافتا إلى أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 الى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضي.

وأشار عبد الغفار السلامونى إلى أن وزارة التموين تستهدف إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة إلى أكثر من 4.2 مليون طن ،بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا، ما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية ،حيث يتم إنتاج ما يقرب من 270 مليون إلى 275 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش رغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج، إلا أن الدولة مازالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن.