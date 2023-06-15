الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إطلاق حملة إعلامية بعنوان "احميها من الختان"

احميها من الختان
احميها من الختان

أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، أمس، الحملة الإعلامية التوعوية بعنوان "احميها من الختان".

وتستمر الحملة لمدة شهر بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث والذي يوافق 14 يونيو من كل عام، وتذاع يومياً عبر المحطات الإذاعية المختلفة على مدار شهر بأداء صوتى لكل من الدكتور على جمعة، مفتي الديار السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والإعلامية وعضوة المجلس القومي للمرأة نشوى الحوفي.

وتبث الحملة عبر المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر استماعًا ووصولًا للمستمعين، لنشر الوعي حول الرسائل القانونية المتعلقة ببنود قانون رقم ١٠ لعام ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث فيما يتعلق بمرتكبيها من القطاع الطبي، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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