كامل الوزير: الحكومة تستطيع نقل كل واردات القمح بالأسطول المصرى بعد تطويره

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن تطوير الأسطول لا يقل أهمية عن الممرات اللوجستية، لافتًا إلى أن مصر كانت تمتلك 113 مركبًا، ولدينا شركة بها 26 مركبًا، وتمت تصفيتها العام الماضي.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم تطوير الأسطول المصري، ولدينا شركتان لمصر إحداهما بالشراكة مع الأردن والعراق.

وتابع: "الوطنية للملاحة تمتلك 12 مركبًا، منها 11 مركبًا للقمح والذرة، وواحدة للحاويات، بالإضافة إلى مركب جديد وحمولته 82 ألف طن، ليصبح لدينا 12 للصب الجاف النظيف، ومركب للحاويات".

وأكد الوزير أنه بذلك الأسطول تتمكن مصر من نقل حمولة بضائع سنويًا قدرها 10 ملايين طن صب جاف، و40 ألف حاوية، أي أن الحكومة المصرية تستطيع نقل كل الواردات من القمح بذلك الأسطول.