الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كامل الوزير: الحكومة تستطيع نقل كل واردات القمح بالأسطول المصرى بعد تطويره

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن تطوير الأسطول لا يقل أهمية عن الممرات اللوجستية، لافتًا إلى أن مصر كانت تمتلك 113 مركبًا، ولدينا شركة بها 26 مركبًا، وتمت تصفيتها العام الماضي.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم تطوير الأسطول المصري، ولدينا شركتان لمصر إحداهما بالشراكة مع الأردن والعراق.

وتابع: "الوطنية للملاحة تمتلك 12 مركبًا، منها 11 مركبًا للقمح والذرة، وواحدة للحاويات، بالإضافة إلى مركب جديد وحمولته 82 ألف طن، ليصبح لدينا 12 للصب الجاف النظيف، ومركب للحاويات".

وأكد الوزير أنه بذلك الأسطول تتمكن مصر من نقل حمولة بضائع سنويًا قدرها 10 ملايين طن صب جاف، و40 ألف حاوية، أي أن الحكومة المصرية تستطيع نقل كل الواردات من القمح بذلك الأسطول.

الفريق كامل الوزير ميناء الإسكندرية تطوير الأسطول المصري افتتاح محطة تحيا مصر الحكومة المصرية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: "كان فيه متفجرات فى مياه ميناء الإسكندرية قبل التطوير"

الرئيس السيسى: "الناس كانت بانية مدرسة وعمارة على ميناء الإسكندرية"

الرئيس السيسى: البنية الأساسية فى إفريقيا تحتاج آلاف مليارات الدولارات

الرئيس السيسى: "كل طوبة بتتعمل فى البلد دى أنا معاها وشايفها"

الرئيس السيسى: تحويل الدولة إلى حالة أفضل يتطلب جهدًا كبيرًا

انهيار منزل بالجيزة دون خسائر فى الأرواح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى