الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كامل الوزير: انتهاء المرحلة الأولى من ميناء جرجوب بنسبة 100%

وزير النقل
وزير النقل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن ممر جرجوب- السلوم اللوجيستي يبدأ من ميناء جرجوب أحدث الموانئ المصرية على البحر المتوسط وينتهي في ميناء السلوم البري على الحدود الدولية مع ليبيا.

وأضاف وزير النقل خلال كلمته في افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية: "يربط بينهما خط سكك حديدية بطول 28 كم، بالإضافة إلى تجديد ورفع كفاءة 272 كم".

وأشار الوزير إلى تنفيذ مرحلة من ميناء جرجوب وننفذ الآن المرحلة الثانية، وهناك مرحلة أخرى مستقبلية، مضيفًا: “نفذنا 4.5 كم أرصفة سواء حاويات أو بضائع عامة وجاهزة للعمل، بالإضافة إلى الجزء الجديد الذي يتم العمل عليه بطول 4.4 كم أرصفة، وإنشاء حاجز شرقي”.

كامل الوزير ميناء جرجوب افتتاح محطة تحيا مصر ميناء الإسكندرية

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