وزير النقل: إنشاء ميناء جاف بالعاشر من رمضان وربطة بشبكة سكة حديد الجمهورية

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم الوصول بالبنية الأساسية من الممر اللوجستي (الجسور وتبطينها وغيرها) إلى نسبة 45%، والتي تنفذها 46 شركة مصرية وطنية، موضحا أنه يمر بالميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان والتي تبلغ مساحتها 250 فدانا.

وأضاف الوزير أنه تم البدء في تنفيذ الميناء الجاف في العاشر من رمضان لتنفيذ خط سكك حديد تربط بين سكك حديد القاهرة بالسويس "طريق الروبيكي"، ثم خط آخر موازي لطريق الدائري الإقليمي (ltr) يصل حتى بلبيس؛ وذلك للربط مع شبكة الجمهورية كلها، بهدف إنشاء ميناء جاف محوري يخدم ميناء السخنة بالبحر الأحمر وميناء بورسعيد شرق وغرب على البحر المتوسط بطول 61 كيلومترا في 16 عملا صناعيا بين كوبري ونفق، و6 محطات ركاب وبضائع من الدرجة الأولى.

ولفت إلى أن تم عمل 15.5 كيلو متر أرصفة بميناء الإسكندرية - وهو الطرف الآخر من الممر اللوجستي- حيث تهدف الخطة لتوصيله إلى 30 كيلومترا خلال 3 سنوات، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء منه في نهاية عام 2024.

وأوضح أنه تم الوصول إلى 30 كيلومتر أرصفة عمقها 20 مترا بدلا من 8- 12 مترا، لافتا إلى أنه تم زيادة ساحات التداول من 7.7 إلى 13 كيلو مترا مربعا، قائلا "إنه لم يكن في الإسكندرية مناطق لوجستية ولا ظهير أرضي، حيث كان بها مسطح مائي والأرضي شريط قليل جدا".

وأوضح أنه تم تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي عام 2021 بعمل ظهير أرضي للدخول لميناء الإسكندرية، إضافة إلى منطقة لوجستية رئيسية بحوض المتراس بمساحة تتجاوز 700 فدان، متابعا "أنه لم يكن هناك مناطق لوجستية لكننا وصلنا إلى 4 كيلو مترات مربعة ، إضافة إلى تضاعف مساحة الميناء من 15 كيلو مترا مربعا إلى 30 كيلو مترا مربعا؛ لنصل إلى ميناء الإسكندرية القديم وميناء الماكس والدخيلة إلى ميناء الإسكندرية الكبير درة موانئ البحر المتوسط ".

وأضاف وزير النقل إن الوزارة نفذت داخل ميناء الإسكندرية جراج من خمسة طوابق بقدرة 4000 سيارة لاستيعاب السيارات التي يتم استيرادها.

وتابع أنه تم تطوير أيضا ورشة ورصيف لتقديم الخدمات البحرية بطول 160 مترا بعمق 10 أمتار، مؤكدا أن الورشة أصبحت على أعلى مستوى وتقدم تأمين فني جيد لهيئة ميناء الإسكندرية.

وأوضح أن شركة النيل للطرق والكباري نفذت هذه الأرصفة، مشيرا إلى أن هذه الشركة كانت تعاني منذ فترة ولكن بتوجيهات الرئيس السيسي أصبحت هذه الشركة الآن ذات ربح عال ويخصص لها أعمال ضخمة مثل القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ رصيف الأخشاب والغلال أيضا داخل الميناء بطول 433 كيلومترا وعمق 15.5 متر وبمساحة 35 ألف متر.

وأكد وزير النقل أنه كانت هناك أزمة كبيرة في تخزين الأخشاب والغلال، وبالتنسيق تم حل هذه المشكلة وأصبحت عملية التخزين داخل الميناء سهلة وسلسلة، موضحا أنه تم إنشاء كباري هويس جديدة داخل الميناء وتطوير الموجود.