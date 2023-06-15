الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"شوجر دادى" يتصدر القائمة.. حصيلة إيرادات الأفلام فى شباك التذاكر

بوستر
بوستر

تراجعت إيرادات شباك التذاكر، أمس الأربعاء، تزامنًا مع امتحانات الثانوية العامة، حيث تراجع الإقبال الجماهيري بشكل كبير.

واستطاعت كل الأعمال المطروحة في دور العرض تحقيق إيرادات بقيمة 383,616، وخلال التقرير التالي نرصد حصيلة كل فيلم في شباك التذاكر المصري.

جاء فيلم «شوجر دادي» في المرتبة الأولى للأسبوع الرابع على التوالي، واستطاع الفيلم تحقيق إيرادات بقيمة 158,185 جنيه وهو من بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وتامر هجرس.

وفي المركز الثاني، جاء الفنان أحمد داود بفيلمه الجديد «يوم 13»، حيث استطاع الفيلم تحقيق إيرادات وصلت إلى 132,743 جنيه، والفيلم يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم شريف منير ودينا الشربيني وجومانا مراد وعدد كبير من ضيوف الشرف.

وحل فيلم «بعد الشر» بطولة الفنان علي ربيع في المرتبة الثالثة بإيرادات، أمس، وصلت إلى 41,672 جنيه والفيلم يشارك في بطولته رنا رئيس وميرنا نور الدين وأوس أوس وعدد من نجوم الكوميديا.

وبإيرادات بلغت 23,183 جنيه تواجد فيلم «هارلي» بطولة الفنان محمد رمضان ويشاركه البطولة كل من الفنانة مي عمر والفنان محمود حميدة والفنان أحمد داش وعدد كبير من النجوم.

وجمع فيلم «رهبة» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي إيرادات، أمس، وصلت إلى 22,370 جنيه؛ ليتواجد في المركز الخامس وهو من بطولة نسرين أمين ومصطفى غريب وعدد كبير من النجوم وكان الفيلم أطلق في دور العرض قبل أسبوعين.

وتراجعت إيرادات فيلم «19 ب» بشكل ملحوظ، حيث وصلت إيراداته، أمس، إلى 1,414 جنيه وهو من بطولة سيد رجب وناهد السباعي وأحمد خالد صالح، بينما حقق فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة الفنان شيكو، أمس، إيرادات بقيمة 3,095 جنيه.

الايرادات الكلية لأفلام دور العرض الإيرادات الكلية الأعمال المصرية الفنان محمد رمضان الفنان محمود حميدة الفنان علي ربيع الفنانة مي عمر امتحانات الثانوية العامة

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