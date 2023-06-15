الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قوافل طبية مجانية لخدمة أهالي الإسكندرية

قوافل طبية
قوافل طبية

نظمت الأجهزة والجهات التنفيذية بالإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الصحة، 4 قوافل طبية اجتماعية مجانية لخدمة المواطنين وأهالي مناطق "قريتي بنجر 2 والجزائر " بنطاق حي ثان العامرية ، ومنطقتي " سيدي ياقوت وسوق الجمعة " بحي الجمرك.

وقامت القوافل بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في عدة تخصصات طبية وصرف العلاج مجانا للحالات المستحقة، وحصر العشرات من السيدات واستخراج بطاقات الرقم القومي لهن مجانا، وفتح فصول محو أمية جديدة للراغبين في الانضمام لها. 

ونظمت القوافل الطبية ندوات للتوعية بالأمراض وطرق الوقاية منها ووسائل تنظيم الأسرة الحديثة وأضرار الزواج المبكر وختان الإناث والتغذية السليمة ودعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا و اجتماعيًا.

وأقيم على هامش فعاليات القوافل معارض بالتنسيق مع نوادي المرأة لعرض المنتجات والمشغولات اليدوية وتحسين مستوى المعيشة وزيادة دخل الأسر ومكافحة البطالة وتحقيق التنمية.

وفي سياق متصل، أسفرت الحملات الرقابية التي قامت بها الإدارات المختصة بحي غرب عن إغلاق وتشميع صيدلية لبيعها أدوية منتهية الصلاحية وصيدليتين لعدم وجود صيدلي، وتحرير 27 محضر صحة وأمن صناعي وبيئة وتموين وسحب عينات من الألبان لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 5 إنذارات مكتب عمل و10 إنذارات رخص محلات، والتحفظ على 15 حالة إشغال متنوع، وتحصيل مبلغ 3500 جنيه غرامة للصرف الصحي.

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