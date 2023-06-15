الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تجهيز ساحة مطاعم اللسان لاستقبال زوار دمياط خلال عيد الأضحى

رأس البر
رأس البر

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه تم الانتهاء من تجهيز ساحة المطاعم بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر لاستقبال زائريها خلال عيد الأضحى المبارك، وجاءت تلك الأعمال ضمن مشروع تطوير المنطقة بالكامل والتي تتضمن إحلال وتجديد الممشى وإنشاء مناطق لانتظار السيارات، ومسار للدراجات و مدرج و منطقة خضراء و ساحات للمطاعم والأنشطة المتعددة.

وذكرت محافظ  دمياط أنه تم وضع خطة مع الجهة المنفذة لتجهيز تلك الساحة والانتهاء منها كمرحلة أولى للمشروع خلال هذا التوقيت، والذى يتزامن مع دخول فصل الصيف والعيد لاستقبال المواطنين والزائرين، مؤكدة أنه يجرى العمل بالمراحل الأخرى من المشروع للانتهاء منه وفقًا للخطط الزمنية والمعايير المحددة التي تتناسب مع هذه البقعة السياحية الفريدة .

واطلعت المحافظ على خطة المديريات استعدادًا للعيد، موجهة برفع درجة التأهب بكافة الأجهزة، كما أصدرت حزمة من التوجيهات للجهات المختلفة جاء منها بالنسبة لقطاع التموين ،فقد أكدت على شن حملات مشتركة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري للمرور على محال الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، وأيضا متابعة حركة السلع والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة وجودتها  بالأسواق وتعزيز مراكز توزيع السلع والجمعيات الاستهلاكية بالسلع الأساسية واللحوم ،موجهة بتعديل مواعيد عمل المخابز لتوفير الخبز على مدار اليوم ومتابعة إنتاجه بالأوزان والمواصفات المقررة ،وكذلك زيادة حصص أسطوانات الغاز ،ومتابعة الموقف على مدار اليوم والربط مع غرفة عمليات المحافظة.

كما أكدت على قطاعات المرافق، بعدم فصل أي مرفق طوال العيد و تجهيز فرق فنية للتعامل الفوري مع أية اعطال طارئة ،مؤكدة على إدارة المرور بإعداد خطة مرورية لضمان تواجد الخدمات فى الميادين والشوارع وعلى الطرق المزدحمة خاصة بمدينتي دمياط و رأس البر

محافظ دمياط محافظة دمياط منال عوض راس البر اللسان

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