لمدة 60 يوما.. البحر الأحمر تحظر الصيد وبيع وتداول الأسماك بالأسواق

تبدأ محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس في تطبيق قرار حظر الصيد ومنع تداول الأسماك في المطاعم والمحلات التجارية، والذي أصدره المحافظ اللواء عمرو حنفي لمدة 60 يومًا بهدف الحفاظ على "زريعة الأسماك"، وذلك بهدف من بعض الصيادين الذين يستخدمون شباك صيد غير قانونية ويصطادون داخلها هذه الزريعة.

وشمل القرار إيقاف أي وحدة أو عائمة تضبط مخالفة للقرار لمدة شهرين وتصادر أدوات ومعدات الصيد المخالف لحساب الجهاز مع تحويل المخالفين للنيابة العامة وفى حالة العودة توقف لمدة 6 شهور مع المصادرة لأدوات الصيد والأسماك لحساب الجهاز مع تحويل المخالفين للنيابة العامة المختصة لتنفيذ مواد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنه 2021.

- صرف 4 آلاف جنيه لكل صياد شهريا خلال فترة وقف الصيد بالبحر الأحمر

واكد محافظ البحر الأحمر، أنه تقرر صرف 4 آلاف جنيه لكل صياد شهريا خلال فترة وقف الصيد بالبحر الأحمر في الفترة من الأول من يونيو حتي الأول من أغسطس، موضحًا أن البيئة البحرية تعاني من التجريف، حاليًا بسبب ممارسات الصيد الجائر التي تسببت في اختلال النظام البيئي وان الغرامة لمخالفة القرار تصل 100 ألف جنيه.

وتضمن قرار محافظ البحر الأحمر حظر الصيد الترفيهي بكل أنواعه من خلال مراكب النزهة أو الركوبة بأجر اعتبارًا من تاريخ 15 يونيو وحتى 1 أغسطس المقبل.

وتتابع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، تطبيق قرار وقف عمل مراكب الصيد بالبحر الأحمر في المنطقة الجنوبية، بداية من سفاجا والقصير ومرسى علم والشلاتين، وتنفيذ قرار محافظ البحر الأحمر الخاص بحظر تداول أسماك البحر الأحمر في المطاعم والأسواق حتى الأول من أغسطس المقبل.