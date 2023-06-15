الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33

الطقس
الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غر

درجات الحرارة

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 33 22
العاصمة الإدارية 33 22
6 اكتوبر 34 23
بنهــــا 33 22
دمنهور 33 22
وادى النطرون 33 21
كفر الشيخ 32 21
المنصورة 33 22
الزقازيق 33 22
شبين الكوم 33 22
طنطا 32 21
دمياط 27 21 
بورسعيد 26 23
الإسماعيلية 34 21
السويس 33 22
العريش 28 20
رفح 28 20
رأس سدر 34 23
نخل 32 18
كاترين 27 14
الطور 33 24
طابا 31 21
شرم الشيخ 36 26
الاسكندرية 29 21
العلمين الجديدة 28 21
مطروح 26 20
السلوم 32 24
سيوة 34 26
رأس غارب 36 26
الغردقة 36 27
سفاجا 35 26
مرسى علم 36 27
شلاتين 35 26
حلايب 32 28
أبو رماد 34 27 
رأس حدربة 35 26
الفيوم 34 22
بني سويف 34 22
المنيا 35 23
أسيوط 36 23
سوهاج 37 24
قنا 38 25
الأقصر 39 27
أسوان 40 28
الوادى الجديد 38 25
أبوسمبل 39 26

الأرصاد طقس درجات الحرارة الرياح السواحل الشمالية

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