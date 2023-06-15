منتخب مصر يعود إلى القاهرة ويبدأ الاستعداد لودية جنوب السودان

تعود بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى القاهرة صباح اليوم الخميس، قادمة من المغرب على متن طائرة خاصة، عقب خوض مباراة غينيا أمس في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024، والتي حقق خلالها الفراعنة الفوز على المنتخب الغيني بهدفين مقابل هدف.

وحجز منتخب مصر الأول بطاقة التأهل الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستلعب في كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير حتى 11 فبراير 2024، حيث تمكن الفراعنة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا من تحقيق الفوز على حساب غينيا بهدفين لهدف في الملعب الكبير بمراكش، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات من تصفيات البطولة القارية المقرر إقامتها في كوت ديفوار 2024.

ورفع منتخب مصر بهذا الفوز رصيده إلى 12 نقطة متصدرا المجموعة، بينما تجمد رصيد غينيا عند 9 نقاط فى المركز الثانى.

وفضل الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، الاستعداد لودية جنوب السودان فور العودة للقاهرة، دون راحة فى ظل ضيق الوقت وحاجته لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر الحالى للفراعنة، سواء على مستوى التدريب أو تحقيق الانسجام بين اللاعبين خاصة فى ظل وجود عدد كبير من الوجوه الجديدة فى هذا المعسكر.

وأثنى فيتوريا على مستوى اللاعبين خلال مباراة غينيا ورغبتهم فى تحقيق الفوز بعد معادلة النتيجة، حيث كان التقدم من نصيب المنتخب الغينى، وهو امر يحسب للاعبين الذين كان لديهم إصرار على تعديل النتيجة وحسم تذكرة التأهل المبكر، دون الانتظار إلى مباراة الجولة الأخيرة من التصفيات.