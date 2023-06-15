محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية (صور)

حرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، على توديع الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام -حجاج الجمعيات- البالغ عددهم 45 حاجًا قبل مغادرتهم بورسعيد متوجهين إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، رافقة خلالها اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وفراج حافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

ودخل عدد من الحجاج وأسرهم في فرحة كبيرة وسط عناق ونظرات الوداع، وامتزجت مشاعر الوداع بدموع الفرحة، وتمنى محافظ بورسعيد للحجاج السلامة خلال سفرهم، مطالبهم بالدعاء لمصر وشعبها بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والتنمية والخير والرخاء، مقدمًا التهنئة للفائزين في قرعة التضامن الاجتماعي هذ العام.

محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية

محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية

محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية

محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية

محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية

محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية