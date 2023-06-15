أبرزها جبل الحلال.. أعمال جمعت كريم عبدالعزيز بوالده "الساحر"

فى 15 يونيو عام 1985، ولدا الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز، أبن الراحل محمود عبد عبد العزيز، في محافظة القاهرة، وبدأ حياته الفنية فى عام 1995 من خلال فيلم البحر بيضحك ليه، ويعتبر أول ظهور له مع والده، حيث قدم دور طفل يجلس على الشاطئ.. و"الدستور" يرصد الأعمال التي جمعت كريم محمود عبد العزيز ووالده.

1- البحر بيضحك ليه

فى عام 1955، أنتج الفيلم المصري البحر بيضحك ليه، بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وحنان شوقي، نهلة سلامة، نجاح الموجي، شوقي شامخ، محمد لطفي، وكان يحمل توقيع وإخراج محمد القليوبي، وإنتاج أحمد سعد.

وكانت تدور قصة العمل الفني حول إصابة حسين الذي يجسد دوره الفنان الراحل محمود عبد العزيز بحالة من الاكتئاب بسبب الروتين وضغوطات الحياة التي يواجهها كموظف ورب أسرة، فيقرر أن يهرب من حياته، ليتعرف بعد ذلك على فتاة تعمل حاوية في إحدى الفرق الجوالة بالشوارع ويتزوجها، ويظهر أبنه في لقطة في الفيلم وهو يجلس على الشاطئ.

محمود عبد العزيز ونجله كريم

2- مسلسل محمود المصرى

فى عام 2004 عرض مسلسل محمود المصري، ويعد العمل الثاني الذي ظهر فيه كريم محمود عبد العزيز مع والده، حيث جسد كريم، شخصية شاب يدعى مصطفى، وهو الصديق المقرب ليوسف ابن محمود عبد العزيز في هذا العمل الدرامي.

محمود عبد العزيز ونجله كريم

4- مسلسل باب الخلق

في رمضان عام 2012، عرض مسلسل باب الخلق، والتي كانت تدور أحداثه حول محفوظ زلطة والذي يجسده محمود عبد العزيز، ويعمل مدرسًا للغة العربية، ويعيش، في حي باب الخلق العتيق، ويقرر السفر إلى الخارج وعند العودة يفاجئ بالعدد من الأحداث التي تدور حوله، ويظهر كريم في دور إرهابي يحاول تفجير منشأت مصرية.

محمود عبد العزيز ونجله كريم

3- مسلسل جبل الحلال

بعد عقد من الزمن خرج كريم محمود عبد العزيز ليقف أمام الساحر مرة آخرى بعد عرض مسلسل محمود المصري، وهو آخر عمل جمع بينهما، في مسلسل جبل الحلال، وجسد شخصية ماهر، ابن شقيق محمود عبد العزيز، والذي كان يجسد شخصية أبو هيبة، أحد أهم رجال الأعمال في مصر، ويتاجر في السلاح والآثار.