الخميس 15 يونيو 2023
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محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال لجنة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

نائب محافظ الوادي
نائب محافظ الوادي الجديد تترأس الاجتماع

عقدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعََا مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في دورتها الثانية، وذلك للوقوف على موقف تسجيل المشروعات المشاركة على منصة المبادرة وحصر المشروعات المتقدمة بالفئات المختلفة والبالغ عددها 229 مشروعًا حتى الآن.

وأكدت نائب المحافظ على ضرورة التنسيق والتعاون مع أصحاب المشروعات الراغبين في التسجيل، والإجابة على كافة الاستفسارات، لضمان مشاركة أكبر عدد من المشروعات قبل الموعد النهائي للتقديم نهاية شهر يونيو الحالي.

وأشارت الدكتورة حنان مجدي، إلى تقديم كافة سبل الدعم والتنسيق لأصحاب للمشروعات من خلال اللجان الفرعية المُشكلة بالوحدات المحلية بالمراكز، موجهًة بتكثيف جهود التحفيز والدعاية للمبادرة والتوعية بمعاييرها و أهدافها.

وفي سياق متصل عقدت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا عبر "الفيديو كونفرانس"، بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد و رؤساء المراكز والتنفيذيين المعنيين، وذلك لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالتزامن مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

 واطمئنت على انتظام عمل اللجان وتوفير كافة الخدمات باستراحات الملاحظين، مشددةً على المتابعة الفورية بالتنسيق بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية ورؤساء اللجان؛ للتعامل مع أي شكاوى أو ملاحظات.

كما أكدت على الالتزام بإجراءات السلامة والطوارئ داخل الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والخاصة بتخفيف الأحمال الكهربائية والتعامل الآمن مع الحرائق والأزمات.

من ناحية أخرى، وجهت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بسرعة تجهيز "اللاندسكيب"، وتشجير محيط المعهد الفني الصحي بمركز الداخلة، استعدادًا لدخوله الخدمة مع بداية العام الدراسي المقبل، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية للإسراع بالخطوات التنفيذية لإنشاء المدرسة الفندقية المزمع إقامتها.

 

نائب محافظ الوادى الجديد اجتماع ا مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ضرورة التنسيق والتعاون أصحاب المشروعات الراغبين

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