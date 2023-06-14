الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المقرر انطلاقها 15 يوليو

محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثاني

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات "الدور الثانى" للعام الدراسى 2022/2023، بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.


وجاءت جداول الامتحانات كالآتي:
 

أولا المرحلة الابتدائية:

- الصفوف الأول والثاني والثالث " فصل واحد والرابع والخامس صم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأحد 16 يوليو 2023

- الصف الرابع الابتدائى ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) يبدأ من يوم السبت 15 يوليو حتي يوم الأربعاء 19 يوليو 2023

- الصف الخامس الابتدائي ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) والسادس والسابع صم يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأربعاء 19 يوليو 2023

- الصف السادس الابتدائي ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) "الثامن " صم يبدأ من يوم الإثنين 17 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023

 ثانيا المرحلة الإعدادية:
- الصف الأول الإعدادى ( عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني ) خلال الفترة من السبت  15 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023

- الصف الثاني الإعدادى ( عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني ) خلال الفترة من السبت  15 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023

- الصف الثالث الإعدادى ( عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني ) خلال الفترة من السبت  15 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023

ثالثا المرحلة الثانوية: 
- الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى  السبت 22 يوليو 2023

- الصف الثاني الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى  السبت 22 يوليو 2023

- الصف الأول الثانوي العام " للمكفوفين " خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023

- الصف الثاني الثانوي العام" للمكفوفين "  خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023

رابعا "التعليم الفني : من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأحد 23 يوليو 2023.
حسب التخصصات

 

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