الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: يجب توفير بيئة مناسبة للاستثمار وتطوير البنية التحتية وتنمية العنصر البشرى

الدكتورة غادة على
الدكتورة غادة على

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه بعد ثورة 30 يونيو، حاولت الدولة المصرية تجهيز وتهيئة نفسها لزيادة وجذب الاستثمار، ولكن واجه العالم أزمتين كبيرتين أثرت كل منهما على تحقيق هذا الهدف؛ أزمة جائحة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ومع ذلك، نجحت الدولة في التعامل مع هذه الأزمات بمنتهى المرونة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الأولى من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مخرجات جلستي "أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة" و"الزراعة والأمن الغذائي" في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

وأضافت أنه تم مناقشة تحديد أولويات الاستثمار وكيفية التعامل مع أصول الدولة في لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، وتم تحديد بعض الأولويات الرئيسية في مجال الاستثمار، والتي تشمل تجهيز بيئة للاستثمار وتطوير البنية التحتية لتكون داعمة لجذب الاستثمار، كما تم التركيز على تنمية العنصر البشري في مجال الاستثمار.

وأكدت على أهمية التفكير بطريقة غير تقليدية في التعامل مع هذا الملف، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة.

وقالت إنه يجب على الحكومة العمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمار وتطوير البنية التحتية وتنمية العنصر البشري، وتخفيف العبء على المواطن من خلال توفير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة.

أدار الحوار خلال الصالون، ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون، النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، والنائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، ومدرس اقتصاد بالجامعة البريطانية، والدكتور محمود ناجي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية، النائب محمد السباعي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجيهان محمد المغازي، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف الأسبق بمركز البحوث الزراعية، والدكتورة منى محرز،  نائب وزير الزراعة الأسبق، وماهر فضالي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

الدكتورة غادة علي مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ثورة 30 يونيو الاستثمار

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