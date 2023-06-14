رئيس "حدائق العاصمة" يتابع تنفيذ منظومة النقل والقطار الكهربائى والطرق بالمدينة

تابع المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بعض المناطق بالمدينة حيث تم المرور على أعمال الإسكان الجاري الانتهاء من تنفيذها للوقوف على مستوى وجودة الأعمال المنفذة من مشروعات الإسكان وتنفيذ محطة القطار الكهربائي.

وتفقد المهندس علاء عبد اللاه ومسئولي تنفيذ المشروعات أعمال الطرق بها ضمن المرحلة الأولى بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا.

وأعلن أنه بناء على التنسيقات التي تمت مع مسئولي وزارة النقل بخصوص تشغيل أتوبيسات النقل الجماعي من محطة حدائق العاصمة بالقطار الكهربائي LRT إلى داخل أحياء المدينة فقد تم اليوم تشغيل الأتوبيسات من محطة حدائق العاصمة، ودخلت المدينة لتوفير ضمن إحدى وسائل النقل التي سيتم تشغيلها لتوفير منظومة للخدمات المتكاملة السكان والمترددين عليها سواء مواطنون أو أيد عاملة وجارا تفعيل وسائل نقل أخرى داخلية وخارجية.

وقد شدد رئيس جهاز حدائق العاصمة على ضرورة تكثيف العمل وعمل ورديات على مدار ٢٤ ساعة لزيادة نسب الإنجاز بالمشاريع الجارية، موضحا أنه سيلتقى بصفة دورية مع الشركات العاملة بمشروعات الإسكان والطرق والزراعة لتذليل أية عقبات بالمشاريع لضمان زيادة نسبة الإنجاز على أرض المشاريع.

وقد استكمل المهندس علاء عبد اللاه جولته بالمرور على أعمال الزراعة الجاري تنفيذها بالمدينة، مشددا على ضرورة الاهتمام بعمل الصيانة اللازمة لها.



