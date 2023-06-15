أهم إنجازات الدولة في مجالات الربط البري وتطوير القدرات اللوجستية

شهدت مصر عدد من الإنجازات خلال الـ8 سنوات الأخيرة في مجالات الربط البري وتطوير القدرات اللوجستية للدولة.

ولا تزال الحكومة تواصل استكمال خططها في البناء والتنمية التي بدأتها منذ 2014، وفي القلب منها شبكة للربط البري تكون داعمًا أساسيًا لمكانة مصر اللوجستة الإقليمية والعالمية.

وأصبحت شبكة الطرق القومية الجديدة وشبكة القطارات الحديثة بمثابة شريان حياة جديد للدولة المصرية استهدفت الدولة قرابة 75 طريق بأطوال 7 آلاف كيلو متر وتطوير إزدواج 10 آلاف آخرى، وذلك حتى نهاية عام 2024.

أهم المحاور

محور الـ30 من يوليو بطول 210 كيلو متر بتكلفة 8.5 مليار جنيه، ربط 4 أقاليم تنموية هامة هي قناة السويس والدلتا والقاهرة الكبرى ولبحر الأحمر.

تطوير طريق القاهرة أسوان الغربي بطول 1155 كيلو متر بتكلفة 26 مليار جنيه ربط مابين القاهرة وكافة محافظات الصعيد حتى معبر أرقين على الحدود مع السودان.

التخطيط لإنشاء 21 محورًا عرضيًا على النيل مثل تحيا مصر وطلخا الجديد وبني مزار قوص، وغيرها لتقليص المسافات البينية بين نقط العبور إلى 25 كيلو مترًا.

تشييد أكبر شبكة للسكك الحديدية السريعة بالشرق الأوسط بإجمالي أطوال عند الانتهاء 1825 كيلو متر من السكك.