محافظ أسوان يصدق على نقل التبعية والأصول العلاجية للمرحلة الأولى لـ76 مركز طبى

صدق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على نقل تبعية 76 مركز طبى ووحدة صحية و4 مستشفيات، وهى المسلة للحميات والرمد وحورس من مديرية الشئون الصحية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى نقل تبعية مستشفى الصداقة الجديدة من أمانة المراكز الطبية المتخصصة إلى الرعاية الصحية، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن، فى إطار الاستعدادات الجارية للبدء فى التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، والتى تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بأعضاء لجنة نقل الأصول العلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية للمرحلة الأولى محمد موسى، ودعاء ياسر، فى حضور الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان.

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية شكره للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، والدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية على الدعم المتواصل للتشغيل التجريبي للمراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، والتى أحدثت تغييراً جذرياً فى منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وخاصة فى ظل ماشهدته هذه الصروح الطبية من نقلة وطفرة غير مسبوقة وتجهيزات على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة.