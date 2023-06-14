"نانت" يفعل خيار الشراء في عقد مصطفى محمد من جالطة سراي

أعلن نادي نانت الفرنسي، اليوم الأربعاء، تفعيل خيار الشراء في عقد لاعبه المحترف المصري مصطفى محمد، والتعاقد معه بصفة نهائية.

ولعب مصطفى محمد لصفوف نانت على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إمكانية الشراء بشكل نهائي، مقابل مبلغ يقارب 6 ملايين يورو.

ونشر نادي نانت الفرنسي، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أن النادي قرر تفعيل خيار الشراء في عقد مصطفى مع نانت، ليصبح لاعبًا بصفة نهائية للفريق بدءًا من 1 يوليو، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن إدارة نانت استقرت على تفعيل بند شراء مصطفى محمد من جالطة سراي التركي مقابل 6 ملايين يورو.

وأشارت التقارير إلى أنه كان مقررًا عودة اللاعب إلى صفوف جالطة سري التركي مع بداية الموسم المقبل، لكن تواجد الأرجنتيني ماورو إيكاردي هداف الفريق حال دون ذلك.

وتُوج فريق جالطة سراي ببطولة الدوري التركي موسم 2022-2023، للمرة الأولى منذ 4 أعوام، ليضمن التأهل إلى التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقدم مصطفى محمد موسم رائع مع “نانت” حيث نجح في أن يكون هداف الفريق برصيد 11 هدفا في 51 لقاء وصنع 5 أهداف أخرى.

ونجح مصطفى محمد في قيادة نانت للبقاء في الدوري الفرنسي الموسم المقبل حيث كان يصارع على الهبوط حتى الجولة الأخيرة حيث نجح في إنهاء الموسم بالمركز الـ 16.

وساهم مصطفى محمد في الإبقاء على نانت بدوري الدرجة الأولى الفرنسي، بعدما قادهم لاحتلال المركز السادس عشر في الموسم المنقضي 2022-2023.

ولعب مصطفى محمد 25 مباراة دولية مع منتخب مصر، واستطاع تسجيل 6 أهداف، ويستعد رفقة زملائه لمواجهة غينيا، مساء اليوم، في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.