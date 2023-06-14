الرئيس السيسى يؤكد حضوره افتتاح مصنع الغزل والنسيج بالمنوفية قريبًا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه سيحضر افتتاح مصنع الغزل والنسيج بالمنوفية، وذلك لأن الدواعي التي كانت تستدعي متابعة الافتتاح عبر "الفيديو كونفرانس"، انتهت وهي فيروس كورونا.

الدولة في حراك دائم

وأضاف خلال كلمته خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، أن المشكلة التي نعاني منها هي أن كلا منا يريد الحد الأقصى في كل شيء، وهذا غير ممكن، مؤكدًا أن الحوار الوطني هو خطوة من خطوات الدولة المصرية، والعفو الرئاسي خطوة أخرى فالدولة دائمًا في حراك، وهذا ليس نهاية المطاف.

وتابع: "لا أستطيع عدم الحديث عن الماضي والذي نجاكم الله منه، ولا تنتظروا أن ينجيكم كل مرة"، مؤكدًا أنه كان من الممكن أن يكون كثير من المصريين ذاهبون لدول أخرى فالفضل ليس لأحد ولكنه لله، مضيفًا: "ربنا نجاكم يا مصريين".