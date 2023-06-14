الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلاف على 1500 جنيه.. حبس المتهم بقتل صديقه في السلام

حبس
حبس

قررت نيابة السلام اليوم الأربعاء، حبس المتهم بقتل آخر بسبب خلاف على 1500 جنيه، لتأخر المجنى عليه فى سداد قسط جمعية بمنطقة السلام ، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، والتصريح بدفن جثة المجنى عليه بعد الإنتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة داخل مقهى بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة عامل مقتول بطعنة سكين فى صدره، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل آخر بسبب خلاف على 1500 جنيه تأخر المجني فى دفعها لجمعية مشتركان فيها.

وأضافت التحريات أن المتهم تقابل مع المجنى عليه داخل المقهي ونشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن القتيل فى صدره بسكين ثم لاذ بالفرار.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على القاتل، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة العامة للتحقيق.

أجهزة الأمنية السلاح المستخدم الصفة التشريحية القاهرة القبض على المجني عليه

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