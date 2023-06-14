الرئيس السيسى: "ربنا نجّاكم يا مصريين بعد 25 يناير"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه بعد أحداث ثورة 25 يناير كانت الدولة تسير نحو الخراب والتدمير: "كان ممكن يبقى كثير من المصريين متفرقين في دول كثيرة، والفضل هنا لله وليس لأحد.. ربنا نجّاكم يا مصريين".

أضاف السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن الشعب قام بانتخاب مجلس نواب، ثم انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير ليأتي حكم الإخوان، موضحًا: "الوضع كان خراب في خراب حقيقي".

وتابع: "احتياطي مصر المالي انتهى في عام ونصف فقط بعد ٢٥ يناير".

واستطرد: "ماحدث بعد يناير من الجيش كان إنقاذا وطنيا، واللّي هيحاسبني عليه هو ربنا، ولو كنت خُفت كان زمان مصر في خراب ودمار".