الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

البرلمان العربي يجدد الدعوة إلى تأسيس منصة برلمانية عالمية للحوار بين الأديان

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

جدد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الدعوة إلى المبادرة التي دعا إليها خلال مشاركته في منتدى مجموعة العشرين للحوار بين الأديان، الذي استضافته مدينة بولونيا الإيطالية في سبتمبر عام 2021م، بشأن تأسيس منصة برلمانية عالمية للحوار بين الأديان، بحيث تتضمن برامج وأنشطة لتأهيل وبناء قدرات البرلمانيين في هذا المجال، مضيفاً أن البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة لقضية الحوار بين الأديان، ويعتبرها المدخل الأساسي لتحقيق التقارب والتفاهم وتعزيز العلاقات بين الشعوب المختلفة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي خلال أعمال المؤتمر البرلماني الدولي حول الحوار بين الأديان الذي عقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، تحت عنوان "العمل سويا من أجل مستقبلنا المشترك"، مشيداً باستضافة وتنظيم المملكة المغربية لهذا الحدث العالمي، ومؤكداً أن رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية لهذا المؤتمر ومضامين خطاب جلالته السامي في افتتاحه، يُجسد النهج الثابت للمملكة المغربية في  تعزيز الجهود العربية والدولية المبذولة في مجال تعزيز الحوار بين الأديان.

وأكد رئيس البرلمان العربي في كلمته أن ثقافة الحوار والتسامح، لا تعني بأي حال من الأحوال تقبل الإساءة إلى الأديان ورموزها المقدسة، مجدداً رفض البرلمان العربي للتصرفات غير المسؤولة التي قام بها بعض المتطرفين في عدد من الدول الأوروبية وأساءوا فيها إلى الدين الإسلامي بحرق نسخ من المصحف الشريف تحت علم سلطات هذه الدول، قائلاً: "إننا بقدر ما ندعو إلى التسامح والتعايش المشترك بين الأديان، بقدر ما نؤكد على حتمية عدم الإساءة للرموز والمعتقدات المقدسة، تحت دعاوي حرية الرأي والتعبير".

وأضاف "العسومي" أن قضية تعزيز الحوار بين الأديان أصبحت محل اهتمام كبير لدى شعوب وقادة الدول العربية، التي أصبح لديها خلال السنوات القليلة الماضية، العديد من المبادرات والمؤسسات العالمية المعنية بتعزيز الحوار بين الأديان، مثل مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في المملكة العربية السعودية، ومركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في مملكة البحرين، ومبادرة تأسيس مركز حوار الأديان في القاهرة، ووثيقة الإخوة الإنسانية الموقعة بين فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، في دولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفاً أن هذه المؤسسات وتلك المبادرات تشكل فضاءً واسعًا لتعزيز دور البرلمانيين تجاه قضية الحوار بين الأديان.

WhatsApp Image 2023-06-13 at 4.34.07 PM (1)
WhatsApp Image 2023-06-13 at 4.34.07 PM (1)
WhatsApp Image 2023-06-14 at 4.11.48 PM (1)
WhatsApp Image 2023-06-14 at 4.11.48 PM (1)
WhatsApp Image 2023-06-14 at 4.11.48 PM
WhatsApp Image 2023-06-14 at 4.11.48 PM
البرلمانات العربية الحوار بين الأديان الحدث العالمي المؤتمر البرلماني الملك محمد السادس دوارتي باتشيكو رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي

الأكثر قراءة

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل في تطوير منطقتي "مثلث الخير" وشمال الحسينية

الرئيس السيسى: افتتاح وصلة فى محور جديد من القاهرة للإسكندرية قبل عيد الأضحى

محافظ قنا يتفقد مشروع المفرخ السمكى الصناعى بنجع حمادى

بعد تنفيذ حكم إعدام قاتلها.. القصة الكاملة لطالبة المنصورة نيرة أشرف

تحقيقات مقتل طبيب بعيادته بالساحل: "قتله صديقه وكشفته الكاميرات"

محافظ بورسعيد يدشن المبادرة الرئاسية الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى