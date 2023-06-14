توقعات بزيادة تدفقات التحويلات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2023

قال البنك الدولي، إن تدفقات التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفضت بنسبة 3.8% إلى 64 مليار دولار في 2022 بعد أن سجَّلت معدل نمو قوياً قدره 12.2% في 2021، واشتملت اقتصادات المنطقة التي شهدت زيادات طفيفة في تدفقات التحويلات إليها على بعض بلدان المغرب العربي.

واضاف البنك الدولي في تقرير له صادر اليوم، أنه من المتوقع في عام 2023، أن تزيد تدفقات التحويلات المالية إلى المنطقة بنسبة 1.7%، وتتباين آفاق المستقبل بين المجموعات الفرعية للبلدان في المنطقة تبعاً لهوية البلدان المضيفة المهيمنة ودرجة التعرض لارتفاع التضخم وتقلبات الأسواق المالية، وبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة 6.2% في الربع الأخير من عام 2022، منخفضاً من 6.4% قبل عام.

وتابع البنك الدولي، أن التحويلات إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ زادت بنسبة 0.7% لتصل إلى 130 مليار دولار في عام 2022، وتناقصت التحويلات إلى الصين لأن زيادة الرخاء وارتفاع أعداد المسنين أبطأ وتيرة هجرة الأشخاص الأقل مهارة. وخارج الصين، ساعد الطلب في فترة ما بعد الجائحة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على المهاجرين الأعلى مهارة في شرق آسيا، واستمرار الطلب على العمال في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وزيادة فرص العمل في أستراليا ونيوزيلندا على تعزيز قدرة المغتربين على إرسال الأموال إلى ذويهم في بلدان الموطن.

وفي عام 2023، من المتوقع أن تزداد التحويلات بنسبة 1%، إذ أن تراجع النمو في البلدان المضيفة سيُؤثِّر على الدخول وآفاق التوظيف. وبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة 5.7% في الربع الأخير من 2022، وهو تراجع ضئيل عن مستواه البالغ 5.9% قبل عام. وفي قنوات التحويلات المالية الخمس الأقل تكلفةً، انخفض متوسط التكلفة إلى ما دون 3%.

زادت تدفقات التحويلات إلى أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 19% لتُسجِّل مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 79 مليار دولار في عام 2022. ويعود هذا الأداء القوي في معظمه إلى المبالغ الكبيرة من التحويلات المالية من الاتحاد الروسي إلى البلدان المجاورة. وكان ارتفاع تدفقات التحويلات من روسيا نتيجةً لهجرة رؤوس الأموال من خلال انتقال الشركات الروسية والمواطنين الروس، وقوة الروبل، وزيادة الطلب على العمال المغتربين في روسيا.

وفي عام 2022، ظلت أوكرانيا أكبر متلقٍ للتحويلات في المنطقة، إذ تلقَّت تدفقات قيمتها 17.1 مليار دولار منخفضةً بنسبة 5.4% عن مستواها في 2021. وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، انخفض حجم التحويلات بنسبة 11.5%، وهو ما يشير إلى استمرار ضعف التحويلات إلى هذا البلد.

وفي عام 2023، من المتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 1%. وبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة 6.4% في الربع الأخير من 2022، مرتفعاً قليلاً من مستواه البالغ 6.1% قبل عام