الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

فرحة وسعادة بين طلاب القسم العلمى فى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

أدى اليوم الأربعاء، طلاب القسم العلمي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة الأدب والمطالعة والنصوص، وسط فرحة وسعادة، وقامت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، لجنة فتيات بني مزار والتي تضم معاهد (فتيات بني مزار- فتيات سيف النصر- فتيات أولاد حمدان- فتيات أبو جرج- فتيات الجرنوس)، ولجنة بنين بني مزار والتي تضم (بنين بني مزار- بنين أبوجرج- بنين سيف النصر- بنين القيس- بنين أولاد حمدان)، موجهاً الطلاب بضرورة التركيز جيدا قبل الإجابة ومراجعة السؤال أكثر من مرة، حتى يتمكنوا من فهم السؤال جيدا والإجابة عنه.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالبا وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالبا وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.

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